24 июля, 15:51

Лукашенко подписал указ об исключительном праве государства на инкассацию

Реализация этого права возложена на ОАО "Белинкасгрупп"

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, закрепляющий за государством исключительное право на осуществление инкассации наличных денежных средств. Об этом сообщило агентство БелТА.

В соответствии с документом, инкассация наличных денежных средств, перевозка наличных денежных средств и иных ценностей относятся к видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, реализация которого возложена на ОАО "Белинкасгрупп".

Указ предусматривает создание централизованной логистической системы перевозки ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг и регламентирует полномочия Национального банка Белоруссии по определению порядка организации и осуществления этого вида деятельности. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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