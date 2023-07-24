Иран заявил о готовности поделиться с Турцией опытом эксплуатации атомных электростанций

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами считает, что двум странам необходимо расширять и углублять сотрудничество в различных сферах

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Иран готов сотрудничать с Турцией в подготовке специалистов-ядерщиков, а также делиться опытом эксплуатации и технического обслуживания атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил в понедельник вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Учитывая наш опыт в строительстве и обслуживании АЭС, теперь мы готовы сотрудничать с Турцией в подготовке специалистов-ядерщиков и можем поделиться с ней опытом компаний, входящих в ОАЭИ, в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта этих электростанций", - заявил Эслами на встрече с послом Турции в Иране Хиджаби Кырлангычем. "Враги стремятся нанести ущерб нашим отношениям", - отметил глава ОАЭИ, добавив, что двум странам необходимо расширять и углублять сотрудничество в различных сферах.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд консультаций с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.