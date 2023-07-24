В Заполярье направят еще 266 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи

По словам главы Мурманской области Андрея Чибиса, также продолжается строительство и ремонт медицинских учреждений в регионе

МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. В Мурманской области дополнительно направят 266 млн рублей в 2023 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона. Об этом в понедельник сообщил глава Заполярья Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"План на 2023 год по наиболее сложным и ресурсоемким операциям, выполняемым за счет средств областного бюджета, уже реализовали на 65%. Чтобы помочь большему количеству пациентов, приняли решение выделить из бюджета дополнительные средства. Направляем дополнительно 266 млн рублей на оказание северянам высокотехнологичной медицинской помощи", - написал Чибис.

Глава Заполярья также добавил, что в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить!" продолжается строительство и ремонт медицинских учреждений, а также идет развитие выездных форм оказания медпомощи жителям Мурманской области.

"Выезды медицинских бригад районных и городских больниц в населенные пункты в зоне их обслуживания. За первое полугодие выполнено более 500 выездов и более 13 тыс. осмотров. Это больше, чем по итогам всего 2022 года. С начала 2023 года количество маршрутов медицинских шаттлов выросло до 10. В 2023 году уже выполнены 162 выезда, которыми воспользовались более 2 тыс. жителей. Это также больше, чем за весь прошлый год", - заключил Чибис.