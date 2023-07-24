В Вологодской области ввели новые меры поддержки бизнеса и продлили льготы по аренде

Региональный фонд поддержки промышленности докапитализируют на 200 млн рублей

ТАСС, 24 июля. Правительство Вологодской области расширило меры поддержки бизнеса, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев.

"Поручаю докапитализировать региональный фонд поддержки промышленности на 200 млн рублей, а также снизить с 2023 года минимальную сумму займа до 6 млн рублей. До этого минимальная сумма составляла 14 млн рублей. Поручаю продлить преференции по арендной плате на областное недвижимое имущество на второе полугодие этого года. Льготу установить на шесть месяцев в размере 50% ежемесячного платежа при условии отсутствия долгов по арендной плате", - сообщил Горбачев на заседании регионального антикризисного штаба.

Для стимулирования создания новых производств и поддержки инвесторов в областном бюджете предусмотрят средства на возмещение затрат инвесторов при подготовке заявки на создание особой экономической зоны, а также на разработку проектно-сметной документации. Как проинформировал заместитель губернатора Виталий Тушинов, важным этапом при создании особой экономической зоны является оснащение будущих инвестиционных площадок необходимой инфраструктурой. Суммарный объем затрат на это при создании ОЭЗ "Вологодская" оценивается в 3,6 млрд рублей, из них на первом этапе потребуется около 1,5 млрд рублей. Поэтому предложено выделить в 2023 году 100 млн рублей, в 2024 году - 260 млн рублей на частичное возмещение затрат инвесторов на разработку проектно-сметной документации. В Вологодской области рассчитывают получить статус ОЭЗ в начале 2024 года, добавил Горбачев.

По словам Тушинова, возможность докапитализировать региональный фонд поддержки промышленности позволит предоставить предприятиям займы до 5% годовых сроком до пяти лет, что позволит привлечь в экономику области не менее 400 млн рублей инвестиций, будет способствовать диверсификации экономики. Уменьшение займов с 14 млн до 6 млн рублей позволит предоставить их большему числу предприятий. Как выяснилось, более крупные займы не очень востребованы, отметил замгубернатора.

Льготу по арендной плате ввели в антиковидном пакете мер поддержки бизнеса из-за снижения покупательского спроса, что особенно коснулось предприятий розничной торговли и ресторанного бизнеса. Размер выпадающих доходов областного бюджета от этой льготы составил 8 млн рублей. Но мера оказалась действенной и очень востребованной, ею воспользовались 82 арендатора, поэтому решено ее продлить, сообщил Тушинов.