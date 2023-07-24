Италия заявила о необходимости найти соглашение по зерновой сделке

Глава МИД страны Антонио Таяни отметил, что Рим поддерживает "любые инициативы по посредничеству"

РИМ, 24 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия считает, что соглашение по продлению зерновой сделки должно быть найдено.

"Мы считаем, что нужно найти соглашение, потому что проблема не столько сам конфликт между Россией и Украиной, сколько африканские страны, которые остаются без зерна. Мы поддерживаем любые инициативы - Турции, любые инициативы по посредничеству", - сказал ТАСС министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни на полях проходящего в итальянской столице саммита ООН по продовольственным системам.

"Мы работаем над мирным решением [украинского конфликта] вместе с ООН", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли Италия вернуться к роли посредника, учитывая традиционно хорошие в прошлом отношения с РФ. Ранее министр и национальный секретарь одной из правящих партий "Вперед, Италия" неоднократно говорил, что Италия "не воюет с Россией".