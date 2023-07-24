В Ярославской области направят 250 млн рублей на ремонт грунтовых дорог

В планах обновить 82 км дорог, прежде всего тех, которые подвержены переувлажнению в межсезонье

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Финансирование ремонта грунтовых дорог в Ярославской области в 2023 году составит 250 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного правительства.

"Правительство региона направит 250 млн рублей на ремонт грунтовых дорог. Такое решение принято в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Михаила Евраева. Щебнем и щебеночно-песчаной смесью будет подсыпано 82 км грунтовых проселочных дорог. В перечень, разработанный под контролем областного правительства, вошли участки муниципальных объектов, проезд по которым затруднен в весенне-осеннее время из-за переувлажнения грунтов", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, которого цитирует пресс-служба, в 2024 году финансирование ремонта грунтовых дорог сохранится на том же уровне, кроме того, продолжится обновление асфальтовых дорог.

"В этом году в Ярославской области обновим свыше 500 км асфальтобетонного покрытия на участках региональных и муниципальных дорог. Однако эти работы очень финансовоемкие, и сделать все объекты сразу не получится. Но приведем в порядок и часть проселочных грунтовых дорог. В этом году сделаем первый шаг, в следующем заложим еще 250 млн рублей. В перспективе мы все сельские дороги приведем в надлежащее состояние", - сказал Евраев на совещании.

Он отметил, что в 2023 году наиболее протяженные участки грунтовых дорог будут ремонтироваться в Ярославском, Гаврилов-Ямском, Любимском районах. По просьбам жителей Переславля-Залесского пройдет ремонт 10 км дороги Резанцево - Аниково - Борисово.