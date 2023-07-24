ЦБ сообщил, что инвестиционная активность компаний в России достигла максимума с 2009 года

При этом регулятор отметил, что предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инвестиционная активность компаний в России достигла максимума с 2009 года. При этом предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

В целом индикатор бизнес-климата в июле уменьшился до 6,2 пункта (на 2,6 пункта), оставаясь вблизи максимальных значений за последние 10 лет. "Текущие оценки компаний относительно производства и спроса снизились в большинстве отраслей. Позитивные ожидания предприятий на ближайшую перспективу были более сдержанными по сравнению с июнем", - также отметили в Банке России.

Производственные ожидания предприятий в большинстве видов экономической деятельности также были менее оптимистичны (снизились на 1,4, до 10,6 пункта), чем в июне. Самое значимое снижение позитивных ожиданий отмечено в строительстве. Текущие оценки по выпуску снизились как в целом по экономике, так и во всех видах экономической деятельности.

Позитивные ожидания относительно спроса по сравнению с июнем стали более умеренными (понизились на 0,2, до 10,1 пункта). Текущие оценки по спросу на продукцию (услуги) предприятий также были ниже, чем месяцем ранее. В целом их уровень вернулся к значениям апреля - мая текущего года.

При этом ценовые ожидания бизнеса увеличились после их снижения в предыдущие два месяца, но пока не превысили средних значений 2021-2022 годов.