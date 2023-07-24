Акции авиакомпаний и туроператоров подешевели на бирже Лондона на фоне пожаров на Родосе

Бумаги британской авиакомпании EasyJet потеряли в цене 4,7%, холдинга IAG, которому принадлежит авиакомпания British Airways, - 1,7%, британского туроператора и авиакомпании Jet2 - 4,27%, германского туристического концерна TUI - 3,66%

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Котировки акций авиакомпаний и туристических операторов снизились на Лондонской фондовой бирже из-за лесных пожаров на греческом острове Родос, которые привели к перебоям в авиасообщении и массовой эвакуации туристов. Об этом свидетельствуют результаты торгов, завершившихся в понедельник.

Так, бумаги британской авиакомпании EasyJet потеряли в цене 4,7%, холдинга IAG, которому принадлежит авиакомпания British Airways, - 1,7%, британского туроператора и авиакомпании Jet2 - 4,27%, германского туристического концерна TUI - 3,66%.

Газета The Daily Telegraph привела мнение независимого авиационного аналитика Алекса Мачераса, который назвал другими факторами риска для авиаперевозчиков экстремальную жару в Европе, продолжающиеся забастовки авиадиспетчеров и конфликт на Украине.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся на юго-востоке острова, тушат уже неделю. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители таких населенных пунктов, как Асклипио, Геннади, Калатос-Малона, Киотари, Лардос, Лаэрма, Линдос, Массари, Пефкус, Пилонас, Хараки, а также туристы из отелей в этих районах. Сейчас на острове находятся более 200 тыс. туристов. По информации Афинского Македонского агентства новостей, по состоянию на воскресенье из районов природного пожара эвакуированы 19 тыс. человек.

23 июля Jet2 отменил все рейсы на Родос до 30 июля, TUI аналогичные меры ввел до 28 июля. Тем временем авиаперевозчики Великобритании и других стран стали возвращать туристов на родину. По информации официального представителя греческого правительства Павлоса Маринакиса, свыше 1,4 тыс. туристов вылетели с Родоса, в основном в Великобританию, ФРГ и Италию.