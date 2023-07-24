Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Вице-премьер также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложения Минэнерго России ограничить количество экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке, говорится в сообщении правительства.

"По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", - отмечается в сообщении.

Министерство энергетики РФ сообщало, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Оно рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым будет разрешен экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта.

Вице-премьер России Александр Новак ранее провел совещание по ситуации на топливном рынке. По итогам совещания Новак поручил проработать ряд предложений по стабилизации цен на топливо. По его словам, меры касаются оптового рынка бензина, так как цены в рознице держатся в пределах инфляции. Он отмечал, что кабмин обсуждает квотирование экспорта бензина.