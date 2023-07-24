Украинские аграрии попросили Еврокомиссию создать маршруты для экспорта зерна в ЕС

В частности, Украинская зерновая ассоциация предложила ЕК "увеличить экспорт путем солидарности на 1-1,5 млн тонн в месяц, компенсировав часть расходов европейских перевозчиков и портов, осуществляющих транзит украинского зерна"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объединяющая производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, обратилась к комиссару по вопросам торговли Еврокомиссии Валдису Домбровскису с предложением создать альтернативные маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в порты ЕС с последующей отгрузкой в третьи страны. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ассоциации.

"Украинская зерновая ассоциация обратилась официально к господину Валдису Домбровскису <...> В частности, УЗА предложила Еврокомиссии увеличить экспорт путем солидарности на 1-1,5 млн тонн в месяц, компенсировав часть расходов европейских перевозчиков и портов, осуществляющих транзит украинского зерна. Это приведет к существенному уменьшению стоимости перевозки зерна и позволит украинским аграриям безубыточно вывезти излишки зерна <...> Следовательно, УЗА просит ЕС ввести "зеленые коридоры" для украинской сельскохозяйственной продукции в морские порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимость таких мер вызвана прекращением действия Черноморской зерновой инициативы.

17 июля прекратила действие зерновая сделка. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки, называя "желаемые сроки" порядка года и предлагая включить в нее другие черноморские порты. Между тем, по данным газеты Handelsblatt, в ЕС подсчитали, что Украина больше половины своего зерна экспортирует сначала наземными маршрутами по странам Евросоюза, затем оно грузится в портах на территории стран сообщества.

При этом власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии добились от Еврокомиссии решения о запрете на импорт украинского зерна в эти страны, поскольку все их хранилища были заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились. Сейчас там разрешен только транзит украинского зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. 19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита.