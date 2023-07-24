Forbes: Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты

На втором месте оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно

ТАСС, 24 июля. Основатель компании Tesla и владелец Twitter Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Информация об этом приводится на сайте издания.

По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и к настоящему моменту оценивается в $240,7 млрд.

На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, его состояние оценивается в $234,6 млрд.

За ними следуют основатель корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle американец Ларри Эллисон и замыкает пятерку богатейших людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс. На шестом месте расположился глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, а на восьмом - руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг.