Россия и Бурунди планируют подписать соглашение о сотрудничестве в мирном атоме

Планируется, что с российской стороны соглашение подпишет Росатом и Ростехнадзор, со стороны Бурунди - министерство водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности, а также Технический комитет при премьер-министре страны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия планирует подписать соглашение о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях с Республикой Бурунди, распоряжение кабинета министров РФ об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Проект соглашения предусматривает, что партнеры в том числе будут сотрудничать в совершенствовании инфраструктуры атомной энергетики Бурунди, проектировании и сооружении энергетических и исследовательских ядерных реакторов, водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц, обращении с радиоактивными отходами, обеспечении ядерной и радиационной безопасности, проведении фундаментальных и прикладных исследований и производстве изотопов.

Для этого партнеры, в частности, будут создавать рабочие группы, организовывать и проводить семинары и симпозиумы, обмениваться научно-технической информацией.

Планируется, что с российской стороны соглашение подпишет Росатом и Ростехнадзор, со стороны Бурунди - министерство водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности, а также Технический комитет при премьер-министре страны.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как и в предыдущий раз, они пройдут под девизом "За мир, безопасность и развитие". Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.