24 июля, 18:31,
обновлено 24 июля, 18:31

ФАС направила в кабмин проект об увеличении нормативов продаж топлива на бирже

Требования распространяются на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, отметили в службе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина на бирже до 13%, а дизельного топлива - до 9,5%, говорится в сообщении службы. Таким образом, норматив будет повышен на 1 п. п. как для бензина, так и для дизеля.

В службе отметили, что требования распространяются на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу. При этом изменения касаются только спотового рынка.

"Это позволит увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке", - подчеркнули в ФАС.

Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива.

Ранее ФАС выступала с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации

С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 60%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.

В новость были внесены изменения (21:42 мск) - исправлена опечатка в лиде, правильно - 13%. 

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