Россия и Зимбабве планируют подписать соглашение о сотрудничестве в мирном атоме

В сферу сотрудничества входит проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов и ускорителей элементарных частиц

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия планирует подписать соглашение о сотрудничестве по использованию атомной энергии в мирных целях с Республикой Зимбабве. Распоряжение правительства РФ по этому вопросу опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту соглашения, стороны будут сотрудничать в создании и совершенствовании структуры атомной энергетики в Республике Зимбабве, включая систему государственного регулирования безопасности, в соответствии с международными рекомендациями. В сферу сотрудничества входит проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов и ускорителей элементарных частиц, а также реализация проектов в области неэнергетических применений ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.

Сотрудничество предусматривает предоставление услуг ядерного топливного цикла, обращение с радиоактивными отходами, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, включая реагирование на чрезвычайные ситуации. А также регулирование таковой безопасности, надзор за физической защитой ядерных материалов, установок и радиационных источников. Сюда же входит разработка материалов, компонентов и технологий для реакторов и их элементов. В эту сферу попадают обучение и подготовка персонала, осуществление фундаментальных и прикладных исследований, производство радиоизотопов и другие направления сотрудничества.

Партнеры планируют формировать совместные рабочие группы, обмениваться экспертами, организовывать семинары и симпозиумы. Компетентными органами для выполнения соглашения, согласно его проекту, станут ГК "Росатом" и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а с зимбабвийской стороны - Министерство энергетики и Служба радиационной защиты Республики Зимбабве. Полученные Зимбабве ядерные материалы не будут использоваться для производства ядерного оружия и будут находиться под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Заключить соглашение планируется сроком на 10 лет

Соглашение может быть подписано на форуме Россия - Африка. Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как и в предыдущий раз, они пройдут под девизом "За мир, безопасность и развитие". Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.