США выступают за восстановление зерновой сделки

Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала готовность РФ заместить поставки украинского зерна

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за восстановление черноморской зерновой инициативы, невзирая на готовность России заместить поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия - Африка.

"Я очень ясно говорила <...>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <...> Мы хотим видеть это", - сказала представитель главы администрации США, отвечая на просьбу прокомментировать выраженную Москвой готовность заместить поставки украинского зерна.

"Это решение. Это ответ", - утверждала Жан-Пьер, имея в виду возможное восстановление черноморской зерновой инициативы. "Вот к чему мы продолжим призывать", - отметила пресс-секретарь.

Как заявил в упомянутой статье Путин, Россия в 2023 году вновь ждет рекордный урожай и готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. Статья была опубликована в преддверии второго саммита и экономического форума Россия - Африка, которые запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первое такое совещание прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".