24 июля, 20:51

Израиль и Вьетнам подпишут соглашение о свободной торговле

Такое решение было принято на встрече главы МИД Израиля Эли Коэна и заместителя премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанга

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Эли Коэн принял в понедельник в Иерусалиме заместителя премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанга, прибывшего с визитом в еврейское государство по случаю 30-летия установления дипотношений. По итогам встречи израильский министр сообщил, что два государства планируют подписать соглашение о свободной торговле.

"Сегодня я встретился с заместителем премьер-министра Вьетнама в рамках подготовки к завтрашнему подписанию соглашения о свободной торговле. Товарооборот между странами в прошлом году составил $2 млрд, и это соглашение будет способствовать развитию израильской экономики и снижению стоимости импорта", - написал глава израильской дипломатии на своей странице в Twitter.

"Кроме того, мы обсудили расширение связей между странами, что позволит увеличить торговлю, туризм и сотрудничество", - добавил Коэн. 

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