Регуляторы Британии и США оштрафовали Credit Suisse на $380 млн

Причиной назвали грубые нарушения, допущенные при управлении банком и рисками в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года "в связи с финансовыми решениями, принимавшимися ими в отношении Archegos Capital Management"

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление пруденциального контроля Банка Англии оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на $269 млн и £87 млн ($111 млн), соответственно. Об этом говорится в сообщениях, распространенных в понедельник ФРС и Банком Англии, которые выполняют функции центральных банков в своих странах.

"Credit Suisse International и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd оштрафованы на £87 млн за грубые нарушения, допущенные ими при управлении банком и рисками в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года в связи с финансовыми решениями, принимавшимися ими в отношении Archegos Capital Management", - говорится в сообщении Банка Англии.

Швейцарский регулятор (FINMA), не имеющий полномочий штрафовать финансовые институты, в свою очередь, сообщила в понедельник, что Credit Suisse "систематически допускал серьезные нарушения законодательства о финансовых рынках", и обязала нового владельца банка принять меры по исправлению ситуации. В FINMA также сообщили, что инициировали разбирательство в отношении одного из бывших сотрудников Credit Suisse.

В ФРС обязали крупнейший швейцарский банк UBS, завершивший поглощение Credit Suisse 12 июня, в течение 120 дней учредить целевое подразделение по надзору за финансовой деятельностью банка в США.

Credit Suisseв 2022 году понес самые большие убытки за всю свою 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль за десятилетие.