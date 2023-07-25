СП сообщила о некорректном планировании доходов территориальных органов Росстата

Как отметили в Счетной палате, территориальные органы службы формально подходят к прогнозированию поступлений от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Территориальные органы Росстата обеспечивают достижение плановых показателей доходов, корректируя их под фактические объемы, говорится в отчете Счетной палаты РФ по выполнению Росстатом полномочий администратора доходов федерального бюджета.

"Основные доходы, администрируемые Росстатом (около 85% от общего объема доходов), - это поступления от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации и административные штрафы за правонарушения в области связи и информации. При этом проверка показала, что территориальные органы службы формально подходят к прогнозированию этих поступлений, а установленные плановые значения достигают за счет корректировки под фактические объемы и "обмена" плановыми заданиями между собой", - приводятся в отчете слова аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

Всего за проверяемый период (2020-2021 годы и январь - сентябрь 2022 года) доходы Росстата от оказания платных услуг составили 976 млн рублей, в том числе в 2020 году - 360 млн рублей (80% от общего объема доходов), в 2021 году - 358 млн рублей (73%), за девять месяцев 2022 года - 258 млн рублей (65%).

Счетная палата также отметила, что порядок действий территориальных органов Росстата при предоставлении услуг и взаимодействии с заказчиками информации не установлен. В частности, не определены виды информации, а также сроки и способы ее предоставления.

Что касается доходов от административных штрафов за непредоставление статистической информации, то, как показала проверка, Росстат формирует их прогноз исходя из количества наложенных штрафов в предыдущие периоды, не учитывая при этом фактически совершенные правонарушения. Более того, его территориальные органы недостаточно качественно выполняют свои полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Например, в 2021 году данные для формирования ежегодной официальной статистической отчетности не предоставили 3,43 млн респондентов, а рассмотрено было только 17,9 тыс. дел. По мнению Счетной палаты, такой систематический недочет не только не предупреждает новые правонарушения, но и влечет риски недопоступления доходов в федеральный бюджет.

Росстат с замечаниями Счетной палаты в целом согласен и уже работает над устранением выявленных недостатков.