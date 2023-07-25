Опрошенные россияне хотят получать от работодателя дополнительную пенсию в 30 тыс. рублей

Желание получать корпоративную пенсию выразили 85% респондентов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рекордное число россиян хотят получать корпоративную пенсию в дополнение к пенсии от государства, при этом желаемый размер пенсии от работодателя почти каждый второй оценил в сумму свыше 30 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного "Работой.ру" и "СберНПФ". Материалы есть в распоряжении ТАСС.

Как показало исследование, в 2023 году 85% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя. Это самое высокое значение с 2021 года. В 2022 году таких желающих было 80%. При этом среди тех, кто хотел бы получать пенсию от работодателя, больше женщин, чем мужчин: 54% и 46% соответственно.

На предложение оценить желаемый размер корпоративной пенсии 42% респондентов ответили, что хотели бы в дополнение к государственной пенсии получать свыше 30 тыс. рублей в месяц. В 2021 году такие ожидания были лишь у 38% опрошенных. На пенсию от работодателя в размере 21-30 тыс. рублей рассчитывают 20% опрошенных, 16-20 тыс. - 21%, 11-15 тыс. - 12%. На выплату до 10 тыс. согласились лишь 5% участников опроса.

По данным исследования, лишь 2% россиян принимают участие в корпоративных пенсионных программах (КПП). Из них почти каждый второй (48%) принадлежит к возрастной группе 40-50 лет.

Большинство (67%) респондентов признались, что ничего не знают о корпоративных пенсионных программах. 23% опрошенных сказали, что лишь слышали о них, а 8% ответили, что знают о них. Чаще других о своей осведомленности о КПП сообщали пользователи в возрасте от 55 лет и старше (27%), а также от 40 до 45 лет (25%).

Опрос проводился в июле 2023 года среди 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет во всех регионах России.