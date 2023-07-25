"Известия": выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза

За шесть месяцев россияне оформили почти 11 тыс. таких кредитов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда было выдано 4,2 тыс. ипотечных кредитов на 38,6 млрд рублей. Об этом во вторник пишет газете "Известия" со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Отмечается, что в первом полугодии 2023 года россияне оформили 10,8 тыс. IT-кредитов на 93,2 млрд рублей.

В ДОМ.РФ уточнили, что в 2022 году IT-ипотека составила 0,4% от общего количества и 1% от объема выдачи по всем льготным программам жилищного кредитования, а в период с января по май 2023 года IT-ипотека составила 1,3% и 2,9% соответственно.

В пресс-службе Сбербанка "Известиям" сообщили, что значительная часть от всех выданных по этой программе ипотек приходится на Сбербанк, в банке с мая 2022 года оформили 8,2 тыс. жилищных кредитов для IT-специалистов на 61,6 млрд рублей.

Программу ипотеки для IT-специалистов под 5% правительство РФ запустило в конце апреля 2022 года. Максимальная сумма кредита для регионов с населением более 1 млн человек составляет 18 млн рублей, а для других субъектов - 9 млн рублей. Программа также устанавливает требования к возрасту, уровню доходов заемщика и компании-работодателю. Льготная IT-ипотека действует до 31 декабря 2024 года, ее оператором выступает ДОМ.РФ.