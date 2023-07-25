В Новосибирске планируют до конца года завершить испытания самолета SSJ New

Их будет проводить Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина рассчитывает завершить испытания самолета Sukhoi Superjet New (SSJ New) в ноябре-декабре 2023 года. Об этом ТАСС сообщил директор института Владимир Барсук во вторник.

"Сначала делается ряд испытаний на первый вылет - они достаточно короткие, дальше уже более длительные. Ориентировочно - в ноябре-декабре [планируется] закончить [испытания]", - сказал собеседник агентства.

Директора СибНИА пояснил, что сейчас самолет фактически передан в институт. "Был монтаж самолета, ряд систем уже смонтирован, частично еще идут работы", - пояснил он.

В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что сертификационные статические испытания узкофюзеляжного самолета SSJ New с отечественными двигателем и компонентами пройдут на базе СибНИА. Они должны подтвердить надежность конструкции и определить условия безопасной эксплуатации самолета в соответствии с требованиями авиационных правил. В пресс-службе правительства региона сообщали, что испытания коснутся, в частности, фюзеляжа, крыла, горизонтального оперения, пилонов и узлов навески двигателей ПД-8.