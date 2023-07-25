Для Магаданской области учли поправку к законопроекту о северном завозе

Речь идет о внесении всех муниципалитетов Колымы в список территорий с ограниченным сроком завоза грузов

ТАСС, 25 июля. Магаданские депутаты добились внесения всех муниципалитетов Колымы в список территорий с ограниченным сроком завоза грузов. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель областного парламента Сергей Абрамов.

"В принятой редакции закона "О северном завозе" учтено предложение Магаданской областной думы, которое касалось уточнения понятия "территории с ограниченными сроками завоза грузов". К третьему чтению это определение изменили. В результате весь наш регион будет относиться к территориям с ограниченными сроками завоза грузов", - рассказал спикер.

В апреле этого года депутаты Магаданской областной думы выдвинули предложение к федеральному законопроекту о северном завозе. В проекте закона территории с ограниченными сроками завоза грузов были определены как расположенные в границах муниципальных образований, в которых отсутствует возможность круглогодичного сообщения автомобильным транспортом. Для включения в этот перечень всей Магаданской области колымские парламентарии предложили дополнить определение - "железнодорожным транспортом".

Согласно предыдущей редакции законопроекта, к территориям с ограниченными сроками завоза грузов относилась бы не вся Магаданская область, а только один Северо-Эвенский муниципальный округ и два поселка Ямск и Тахтоямск.

Магаданская область часто испытывает трудности с поставками необходимых грузов. Решением проблемы Магаданская областная дума занимается с декабря 2021 года. Колымские парламентарии сформулировали несколько предложений и направили их по разным вышестоящим инстанциям. По мнению Абрамова, законопроект о северном завозе позволит Магаданской области организовывать в регион своевременные поставки продуктов питания, топлива, лекарств, строительных материалов и других необходимых товаров.

О законопроекте

20 июля Госдума приняла в окончательной редакции закон, регламентирующий процедуру северного завоза.

Законопроект предусматривает распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие единого морского оператора северного завоза. Проект также предполагает создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз"). Для дифференциации мер государственной и муниципальной поддержки документ вводит три категории грузов северного завоза - грузы жизнеобеспечения, грузы для государственных и муниципальных нужд, прочие грузы.