Регионы Енисейской Сибири планируют пробные поставки рыбы и мяса в Китай

О завозе продуктов договорились с оператором Sunhola Group

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Красноярский край, Хакасия и Тува планируют пробные поставки мяса, рыбы, орехов и ягод в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщила "Корпорация развития Енисейской Сибири" со ссылкой на гендиректора организации Сергея Ладыженко.

"С Sunhola Group (Sunрola Group Supply Chain Management - крупнейший оператор международной торговли сельскохозяйственной продукцией в северном Китае) мы договорились об организации пробных поставок продуктов питания из наших регионов в Китай: мяса, рыбы, орехов, ягод и других. В случае появления интереса к нашим продуктам на рынке Китая можно рассчитывать на большие заказы и в случае необходимости - инвестиции в расширение наших предприятий", - привели в сообщении слова Ладыженко.

Также отмечается, что инвестиционная компания "Хуамин" выразила заинтересованность во взаимодействии при реализации проектов в сфере поставок оборудования для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Деревообрабатывающая корпорация China Timber & Wood Products Distribution Association проявила интерес к деревянному домостроению и сотрудничеству с логистическими компаниями и производителями строительных материалов. В 2023 году запланировано открытие представительства корпорации развития в Китае.

Комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею его создания поддержал президент России Владимир Путин, в апреле регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.