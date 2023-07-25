Туркмения не видит никаких препятствий созданию Транскаспийского газопровода

В МИД страны считают, что проект поспособствует обеспечению энергетической безопасности в Евразии

АШХАБАД, 25 июля. /ТАСС/. Туркмения не видит каких-либо факторов, препятствующих осуществлению строительства Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря, по которому планируется осуществлять поставки туркменского газа в Европейский союз. Об этом сообщил МИД Туркмении.

"Туркменистан убежден, что каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства газопровода не существует. Напротив, Транскаспийский трубопровод является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения, способным внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии, обеспечить долгосрочный и бесперебойный доступ к источникам сырья для европейских потребителей, при соблюдении очевидных выгод и интересов транзитной стороны. Исходя из этого, Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что в международных СМИ стали появляться комментарии, касающиеся возможностей реализации проекта поставок туркменского природного газа в западном направлении. В частности, 21 июля 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на медиафоруме в городе Шуше заявил, что проект Транскаспийского газопровода "не нам инициировать, не нам в него инвестировать", отметив, что его страна может предоставить инфраструктуру для него или территорию для создания инфраструктуры.

В связи с этим МИД напомнил, что идея строительства Транскаспийского газопровода, инициированная Туркменией, изначально рассматривалась страной не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве важнейшей составной части диверсификации энергетических потоков как ключевого условия глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров.

"С чем, кстати, согласны все потенциальные участники проекта. <...> В целом, взаимодействие по строительству Транскаспийского трубопровода продвигалось последовательно и практически, получая политическую и функциональную международную поддержку. Международно-правовая обоснованность проекта также не вызывает сомнений после принятия в 2018 году пятью прибрежными государствами основополагающего документа, регулирующего ключевые принципы политики на Каспии - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - отмечает МИД.

В частности, ведомство приводит статью 14 этого документа, в которой говорится, что стороны могут прокладывать кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, а определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод. "Таким образом, на сегодняшний день строительство Транскаспийского трубопровода непосредственно связано с разграничением дна между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой", - делают вывод в МИД.

О проекте

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркмении в Азербайджан. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. После подписания конвенции в ряде СМИ появлялись сообщения, что соглашение дало зеленый свет реализации проекта, который предусматривает поставки на европейский рынок туркменского газа в объеме 30 млрд куб. м ежегодно в течение как минимум 30 лет.

Единственными путями поставок туркменского газа на Запад пока остаются транзитные трубопроводы через территорию Казахстана и России.