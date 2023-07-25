Опрос показал, что число противников "черных" зарплат в России увеличилось до 43%

Это максимальный показатель за 14 лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 40% россиян против неофициального трудоустройства - по "черной" или "серой" схеме. Это максимальный показатель с 2009 года, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Число россиян, не желающих трудоустраиваться по "черной" или "серой" схеме, максимально за 14 лет. Категорически против "серых" схем сегодня 43%, значение показателя максимально с 2009 года", - говорится в итогах исследования.

Согласно анализу, сегодня 36% россиян согласны получать "черную" зарплату. Такой низкий уровень толерантности к нарушениям трудового законодательства фиксировался лишь однажды - в апреле 2021 года.

Отмечается, что мужчины чаще женщин соглашаются на зарплату "в конверте" (43% против 27%). Кроме того, тех, кто готов принять подобное предложение, больше среди старшего поколения (39%), тогда как среди россиян до 34 лет их 34%. Также потенциально согласных на "серый" доход больше среди респондентов, которые зарабатывают до 50 тыс. рублей в месяц (41%).

По данным исследования, Superjob проводит аналогичный опрос с 2009 года. 14 лет назад на вопрос: "Согласитесь ли вы на работу с "серой" ("черной") зарплатой?", положительно ответили 60% респондентов, отрицательно - 21%.

Опрос проводился 18-24 июля 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.