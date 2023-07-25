Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит до 2,5% ВВП

Глава Минфина отметил, что постепенно дефицит будет сокращаться до 0,7% в 2025 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года превысит плановый уровень и составит 2%-2,5% ВВП. При этом у России достаточно ресурсов как для выполнения плановых, так и для дополнительных расходов, возникающих в течение года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью aif.ru.

Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться до 0,7% в 2025 году.

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года", - сказал Силуанов.

Ранее в июле глава ведомства сообщал журналистам, что Минфин России не исключает изменения дефицита федерального бюджета в 2023 году "как в одну, так и в другую сторону". Однако тогда министр не уточнил диапазон колебаний объема дефицита бюджета РФ.

По словам Силуанова, в январе - феврале 2023 года были произведены большие авансовые расходы, что нетипично для начала года и ускорило исполнение бюджета. "Эти расходы были предусмотрены в плане, но обычно основные траты приходятся на четвертый квартал. Из-за этого многие считали, что дефицит бюджета сильно увеличен", - сказал Силуанов.

Ранее по предварительным данным Минфина дефицит федерального бюджета РФ в январе - феврале 2023 года составил 2,58 трлн рублей.

При этом, по словам Силуанова, дефицит бюджета РФ обходится Минфину "недешево". "Недешево, прямо скажем, поскольку емкость нашего внутреннего рынка ограничена, чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. В основном это банки", - отметил министр.

Ненефтегазовые доходы поступают лучше прогноза

По словам Силуанова, у Минфина нет беспокойства по этому году, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем прогнозировало министерство. "Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц - все основные доходные источники в плюсе", - отметил Силуанов.

По предварительным данным Минфина, в июне ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,999 трлн рублей (+17,8% в годовом выражении). Как утверждают в министерстве, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - июня 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. Как ранее сообщил глава Минфина журналистам, доходы бюджета РФ в 2023-2024 годах увеличатся, и существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам.