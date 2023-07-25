Глава Минфина подчеркнул, что оно также позволяет сгладить курсовые колебания

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов назвал бюджетное правило "хорошо работающим механизмом". Оно также сглаживает курсовые колебания, сказал министр в интервью aif.ru.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния.

"Бюджетное правило нужно, чтобы мы не обольщались, когда приходят экспортные сверхдоходы. Вот выросли цены на нефть - и кажется, что деньги появились и можем больше тратить. А потом, когда цены падают - холодный душ - что делать с набранными обязательствами? Дефицит бюджета растет, или в ходе бюджетного года приходилось сокращать траты", - сказал Силуанов.

"В правиле была предусмотрена индексация размера отсечки, так что цена в 2022 году составляла $44 за баррель нефти. А когда цена на нефть снижалась, то из ФНБ направлялись деньги в бюджет, чтобы профинансировать расходы. Это хорошо работающий механизм", - сказал министр.

О смягчении бюджетного правила

Как напомнил Силуанов, по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. "8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов - это наша планка (из них 900 млрд рублей направляем в ФНБ). <…> Если же по поступлениям за месяц мы видим, что доходы отстают - из ФНБ деньги направляются на расходы. Таким образом, принцип работы бюджетного правила сохранился, поменялись детали механизма", - отметил Силуанов.

Влияние бюджетного правила на курс

Как отметил глава Минфина, механизм бюджетного правила влияет и на курсовые колебания, сглаживая их. "Высокие цены на нефть означают большее поступление валюты на рынок, курс из-за этого сразу укреплялся. И наоборот, как только цены падали, рубль девальвировался. И если бы не было бюджетного правила, то такие качели были бы постоянно", - сказал Силуанов.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Силуанов говорил, что Минфин РФ в настоящий момент не хочет менять бюджетное правило, но при необходимости корректировки бюджетных трат допускает некоторые отступления. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на традиционном завтраке "Сбера" также в рамках ПМЭФ заявил о необходимости возврата к обсуждению параметров бюджетного правила.