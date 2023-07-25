Силуанов сообщил, что кабмин обсуждает ресурсное обеспечение задач на 2024 год

Глава Минфина отметил, что ведомство ожидает увеличение по ненефтегазовым доходам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас обсуждает ресурсное обеспечение задач на 2024 год, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью aif.ru.

"Прямо сейчас мы обсуждаем ресурсное обеспечение задач на 2024 год. Правительство работает над этим. Обсуждаем меры по наполнению бюджета источниками", - ответил министр на вопрос, будут ли ресурсы для выполнения расходов в следующем году.

Ранее в июле Силуанов комментировал журналистам вопрос о сокращении и перераспределении расходов бюджета и заявил, что, по предварительным расчетам, расходы в 2024 году превысят плановые значения, зафиксированные в законе о бюджете. При этом министр подчеркнул, что объем превышения расходов обсуждается в правительстве, оно обусловлено увеличением доходов в 2023-2024 годах.

При этом Силуанов отметил, что существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам. На вопрос, могут ли расходы быть выше именно на сумму увеличения доходов, Силуанов ответил утвердительно. Что касается возможного превышения дефицита бюджета в 2024 году (план - 1,4% ВВП), то, по словам министра, параметры рассматриваются в зависимости от тех задач, которые будут стоять на следующий год.

По предварительным данным Минфина, в июне ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,999 трлн рублей (+17,8% в годовом выражении). Как утверждают в министерстве, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - июня 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.