Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод

Предприятие основано в 1934 году и является крупнейшим ремонтным заводом в структуре "Желдорреммаш"

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ).

Глава кабмина, в частности, прошел по аппаратному, локомотиво-колесному, электромашинному и якорному цехам, поздоровался и кратко переговорил с сотрудниками, увидел оборудование и ознакомился с работой некоторых станков. В одной из точек Мишустин зашел в ремонтируемый состав и заглянул в кабину машиниста.

Он основан в 1934 году и на сегодняшний день является крупнейшим ремонтным заводом в структуре "Желдорреммаш" (сеть предприятий, на базе которых ведутся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов).

Среди основных видов деятельности завода - ремонт тягового подвижного состава, оборудования, узлов и агрегатов, производство запасных частей для подвижного состава.

Предприятием освоены ремонт всей линейки электровозов переменного тока, проведение модернизации с продлением срока эксплуатации. В структуре завода есть локомотиворемонтное и литейно-механическое производства.

Кроме того, ЛВРЗ производит широкий спектр запасных частей для других заводов холдинга, для подвижного состава и эксплуатационных подразделений железных дорог России. Также клиентами компании являются иные промышленные предприятия и частные компании-перевозчики.

В настоящее время здесь трудится более 5 тыс. сотрудников. Площадь завода составляет более 111 га.