"Трансмашхолдинг" и компания RVNL подписали соглашение о поставке поездов в Индию

Документ предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к посещению премьер-министром России Михаилом Мишустиным Республики Бурятия.

Оно предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии.

Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта 2023 года.

Подвижной состав должен быть произведен на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.

Следующий этап реализации проекта - подписание контракта с "Индийскими железными дорогами".

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель современного моторвагонного подвижного состава. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры "ТМХ Инжиниринг" и "Центр двигателестроения ТМХ", подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1 300 сотрудников.