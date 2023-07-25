Дальневосточная "Аврора" может приобрести 21 вертолет Ми-171

Ведется работа с авиастроителями по согласованию облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов и условий контрактов с лизингодателями

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания ведет переговоры о покупке 21 нового вертолета Ми-171, следует из материалов к посещению премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Республики Бурятия.

"Флот единой дальневосточной авиакомпании включает 147 воздушных судов 17 разных типов. Ведутся переговоры о приобретении 21 нового вертолета Ми-171. В настоящее время "Аврора" ведет работу с авиастроителями по согласованию облика и компоновки планируемых к поставке воздушных судов и условий контрактов с лизингодателями", - говорится в справке.

Кроме того, отмечается, что согласованные планы "предусматривают поставки восьми новых самолетов Sukhoi Superjet 100 New, девятнадцати - Ил-114-300 и десяти - легкомоторных многоцелевых самолетов "Байкал".

В Улан-Удэ главе российского кабмина презентуют результаты работы и планы развития авиакомпании.

В 2021 году на базе авиакомпании "Аврора" по поручению президента России Владимира Путина для обеспечения транспортной доступности жителей Дальневосточного федерального округа, улучшения связанности территорий, развития воздушного флота и авиационной инфраструктуры, обеспечения высокого уровня сервиса и безопасности полетов в регионе была создана единая дальневосточная авиакомпания.

Ее акционерами стали все одиннадцать регионов округа и Минвостокразвития. Сейчас продолжается консолидация региональных авиакомпаний на базе "Авроры".