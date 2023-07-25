Мишустин пообещал дать поручения по поддержке заказа для увеличения провозной мощности

Премьер-министр России подчеркнул и важность портовой инфраструктуры

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения провозной мощности.

"Без увеличения провозной мощности нам не справиться с теми задачами, которые стоят, в том числе по расширению провозных мощностей для Восточного полигона", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Мишустин подчеркнул, что "необходимо иметь как провозные мощности, так и портовую инфраструктуру, и логистика тогда будет готова для увеличения грузопотока".

"Обязательно нужно дать поручение Минпромторгу, Минтрансу и РЖД. Я понимаю, что здесь вопрос инвестиционной программы, вопрос финансирования. Но надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности", - сказал премьер.

Он добавил, что это "ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе и с национальными целями развития, которые ставит президент".

"Поэтому просьба мне доложить, соответствующее поручение мы сформулируем", - заключил Мишустин.