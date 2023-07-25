Минприроды проработает до 1 сентября меры по ограничению ввоза в РФ вторсырья

По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, таким образом при производстве товаров будет использоваться российское вторсырье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минприроды России поручено до 1 сентября проработать меры по ограничению ввоза в страну вторичного сырья. Таким образом при производстве товаров будет использоваться российское вторсырье, говорится в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минфином России проработать меры таможенно-тарифного регулирования в целях ограничения ввоза в РФ вторичного сырья и стимулирования использования при производстве товаров (продукции) вторичного сырья, произведенного на территории РФ, и представить согласованные предложения в правительство РФ в срок до 1 сентября 2023 года", - говорится в документе, который распространила пресс-служба.

Также Абрамченко поручила доработать ко второму чтению в Госдуме законопроект о новой системе расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Поручено установить применение понижающего коэффициента к нормативу утилизации в случае, если товар произведен в РФ с использованием вторичного сырья, произведенного в России. Также уточняется норма, что размер понижающего коэффициента устанавливается в зависимости от доли вторсырья, использованного при производстве.

Вице-премьер подчеркнула, что по этому законопроекту правительство ведет плотную и эффективную работу с законодателями, проект закона уже был рассмотрен в первом чтении.

"Задача государства - ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию выпущенных товаров и упаковки, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот и существенно сократить захоронение отходов. Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса", - сказала Абрамченко, чьи слова приводит пресс-служба.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.