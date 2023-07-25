25 июля, 05:03

Минприроды проработает до 1 сентября меры по ограничению ввоза в РФ вторсырья

По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, таким образом при производстве товаров будет использоваться российское вторсырье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минприроды России поручено до 1 сентября проработать меры по ограничению ввоза в страну вторичного сырья. Таким образом при производстве товаров будет использоваться российское вторсырье, говорится в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Минприроды России совместно с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минфином России проработать меры таможенно-тарифного регулирования в целях ограничения ввоза в РФ вторичного сырья и стимулирования использования при производстве товаров (продукции) вторичного сырья, произведенного на территории РФ, и представить согласованные предложения в правительство РФ в срок до 1 сентября 2023 года", - говорится в документе, который распространила пресс-служба.

Также Абрамченко поручила доработать ко второму чтению в Госдуме законопроект о новой системе расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Поручено установить применение понижающего коэффициента к нормативу утилизации в случае, если товар произведен в РФ с использованием вторичного сырья, произведенного в России. Также уточняется норма, что размер понижающего коэффициента устанавливается в зависимости от доли вторсырья, использованного при производстве.

Вице-премьер подчеркнула, что по этому законопроекту правительство ведет плотную и эффективную работу с законодателями, проект закона уже был рассмотрен в первом чтении.

"Задача государства - ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию выпущенных товаров и упаковки, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот и существенно сократить захоронение отходов. Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса", - сказала Абрамченко, чьи слова приводит пресс-служба.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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