В Подмосковье с начала года реализовали более 20 проектов импортозамещения

Проекты позволили создать в регионе более 1,4 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 20 проектов, направленных на развитие импортозамещения, реализовали в Московской области с начала текущего года. Общая сумма инвестиций по ним превышает 20 млрд рублей, во вторник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Перед Подмосковьем стоит задача по реализации в текущем году 50 проектов в сфере импортозамещения. Уже сегодня успешно реализованы 22 проекта, направленных на организацию выпуска в нашем регионе важнейшей продукции: от промышленного оборудования и его элементов до продуктов питания, косметики и фармацевтической продукции. Кроме того, они позволили создать в нашем регионе более 1,4 тыс. новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья представили реализованные проекты. Так, компания "Меттойл" открыла уникальное предприятие по производству оборудования для нефтегазодобычи на территории индустриального парка М-8 в Сергиевом Посаде. Объем инвестиций составил около 1 млрд рублей, а число созданных рабочих мест - 160.

Кроме того, в рамках импортозамещения в Подмосковье компанией "Реклайм" запущено производство покупательских тележек объемом 100 литров. Инвестиции в проект - более 100 млн рублей.