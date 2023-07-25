В МИД РФ считают невозможным восстановление зерновой сделки без Москвы

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, переговоры по вопросу продления черноморской зерновой инициативы в настоящее время не ведутся

РИМ, 25 июля. /ТАСС/. Восстановление зерновой сделки, действие которой было прервано после 17 июля, без участия Москвы невозможно. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на полях саммита ООН по продовольственным системам, проходящего в Риме.

"Мое мнение, что без России этого [осуществлять зерновую сделку] сделать нельзя", - сказал он. "Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки <…> не идут. У нас четко озвучена наша позиция. После 17-го числа (июля - прим. ТАСС) возобновление черноморской инициативы не состоялось. Мы возразили против этого. Возразили с учетом того опыта имплементации стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год", - добавил Вершинин.

Заместитель министра отметил, что то, как реализуется сделка в части вывоза зерна, большинство из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом. Кроме того, он напомнил, что вторая часть - меморандум с ООН, который предусматривал содействие беспрепятственному вывозу продукции и удобрений из России, - так и не заработала.