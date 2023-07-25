Маск заявил, что твиты теперь будут называться "иксами"

Владелец Twitter объяснил, что приобрел компанию для обеспечения свободы слова и ускорения создания "приложения для всего"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Публикации в Twitter будут называться не "твитами", а "иксами" после переименования социальной сети в X. Об этом на своей странице в соцсети во вторник сообщил владелец компании Илон Маск.

"Иксы [X's]", - написал предприниматель в ответ на вопрос о том, как будут называться твиты после ребрендинга. Маск также объяснил, что приобрел Twitter для обеспечения свободы слова и ускорения создания "приложения для всего" под названием X. "Это не просто переименование компании", - уточнил бизнесмен.

"Название Twitter имело смысл, когда просто происходил обмен короткими сообщениями, подобно щебету птиц (название соцсети образовано от английского слова to tweet - "чирикать" - прим. ТАСС), но сейчас вы можете публиковать почти все, что угодно, в том числе многочасовые видео", - написал Маск. Миллиардер сообщил, что в ближайшие месяцы в приложении появятся комплексные коммуникации и возможность "держать все финансы под рукой". По его словам, в новом контексте "название Twitter не имеет смысла, поэтому пора распрощаться с птицей".

В понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Маск также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.