25 июля, 06:03

Мошенники обещают якобы доход до 360 тыс. рублей за просмотры интернет-магазинов

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Эксперты ВТБ выявили, что предложения о "заработке" поступают россиянам в мессенджерах с зарубежного номера телефона

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мошенники предлагают доход в размере до 360 тыс. рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, предложения о "заработке" поступают россиянам в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Такую схему выявили эксперты ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

"По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Им предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тыс. рублей в день и до 360 тыс. в месяц, - указывают в ВТБ. - Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере".

Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет "работодателя" небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах, пояснили в пресс-службе. "Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем выше обещают доходность. Но вывести "заработанные" деньги у "жертвы" уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства", - добавили в банке.

Главная цель подобных предложений - привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы, считает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

"Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение - даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип. Со своей стороны, мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний", - добавил эксперт, слова которого приводит пресс-служба банка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация