Автомобили "Москвич" появились в каршеринге "Делимобиль"

Для аренды доступны 300 машин

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Кроссоверы "Москвич 3" появились в московском парке "Делимобиля", для аренды доступны 300 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба автозавода.

"В московский парк "Делимобиля" поступило 300 городских кроссоверов "Москвич 3". Автомобили уже можно найти в приложении каршеринга в категории "комфорт", - говорится в сообщении "Москвича".

Для аренды доступен кроссовер в комплектации "Стандарт" с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем.

Автомобили "Москвич 3" также можно арендовать в таких каршеринговых сервисах, как "Яндекс Драйв", "Ситимобил" и BelkaCar.