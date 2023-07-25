Мишустин ожидает ввода в эксплуатацию вертолета Ка-226 в 2024 году

В новой модели импортные детали заменяются на отечественные

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ожидает, что в следующем году удастся ввести в эксплуатацию модернизированный легкий двухдвигательный газотурбинный вертолет Ка-226, который производится на Улан-Удэнском авиационном заводе. В новой модели импортные детали заменяются на отечественные.

"Жду в следующем году сертификаты летной годности и ввод в эксплуатацию новой модели - как вы и обещали, с импортозамещенным узлом - серийно", - обозначил задачу Мишустин, посещая предприятие.

Воздушное судно предназначено для перевозки грузов, пассажиров и служебного персонала, патрулирования экономических зон, мониторинга, выполнения поисково-спасательных и медико-эвакуационных задач. Машина имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость на самых экстремальных высотах в условиях разряженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадок на площадки, расположенные на больших высотах.

Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может производить взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов. Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в том числе в условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах. В рамках подготовки к серийному производству модернизированного вертолета Ка-226 внедрены цифровые технологии проектирования сборочной оснастки, реконструированы производственные площади завода агрегатной сборки.