Онлайн-ретейлер также запускает логистическую инфраструктуру в Армении

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon открыл представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в Армении, говорится в сообщении компании.

"Компания открыла представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в стране, чтобы упростить местным продавцам выход на российский рынок и обеспечить оперативную доставку товаров из Армении", - сообщается в релизе.

В начале июля онлайн-ретейлер сообщил о появлении возможности заказа товаров с маркетплейса для жителей Армении. Теперь Ozon запустил сортировочный центр в Ереване. Логистический объект площадью 2 тыс. кв. м по полу обеспечит прием и обработку заказов, их комплектацию и упаковку, а также работу с возвратами.

"Продавцы смогут отгружать свои товары в пункты приема заказов СДЭК, расположенные в Ереване и других крупнейших городах Армении. В перспективе компания планирует развивать сеть собственных пунктов приема и выдачи заказов по всей стране. На первом этапе продавцам будут доступны несколько схем доставки товаров в Россию: "продажа со склада продавца" и "доставка силами продавца", - отмечает компания.

Средний срок доставки товаров из Армении в Россию составит от пяти до восьми дней. Ozon добавляет, что за счет развитой логистики намерен расширить ассортимент на глобальной витрине в различных категориях, в том числе таких популярных, как "товары для дома" и "одежда, обувь, аксессуары".

"Армения - четвертая страна в СНГ, где мы локализуем бизнес и инвестируем в логистическую инфраструктуру: с 2021 года мы развиваемся таким путем в Беларуси и Казахстане, а в декабре 2022 вышли на рынок Кыргызстана. Наш опыт показывает, что запуск логистических объектов в регионе позволяет кратно увеличить число продавцов на площадке и повысить их объемы продаж", - отметил директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон, слова которого приводятся в сообщении.