Скидку на перевозку машин по РФ с Дальнего Востока распространили на Находку и Уссурийск

Речь идет о скидке в 33,75% на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) распространил действие скидки в 33,75% на перевозки по РФ легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на отправки со станций Находка и Уссурийск. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Введенная ранее скидка 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги снова расширила охват и теперь распространяется на отправки со станций Находка и Уссурийск", - говорится в сообщении.

Также скидка в 21,4% установлена на рефконтейнерные перевозки по маршруту Селятино (Подмосковье) - Сергели (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении - через станцию Озинки.

Кроме того, холдинг до конца года предоставит 50%-ную скидку на перевозки макулатуры в крытых вагонах со станций Красноярской, Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог на станцию Уссурийск.