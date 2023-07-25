Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост основных индексов

По данным на 10:10 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,34%, индекс РТС - на 0,77%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,34% - до 2 947,51 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,77%, до 1 031,26 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,39% - до 2 948,87 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 031,96 пункта (+0,84%).

К 10:10 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,54%, до 90,01 рубля, евро находился на отметке в 99,74 рубля (-0,76%). В то же время юань торговался на уровне 12,575 рубля (+0,02%).