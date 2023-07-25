Британия ужесточает правила в отношении рекламы в интернете

Согласно новым правилам, провайдеры наряду с онлайн-издателями, приложениями и веб-сайтами должны запустить специализированные системы для исключения незаконной рекламы, блокирования для лиц младше 18 лет рекламной информации, касающейся, в частности, алкоголя и азартных игр

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британские власти решили ужесточить правила в отношении размещения рекламы в интернете, возложив большую ответственность за их содержание на такие платформы-посредники, как Google Ads. Об этом свидетельствует распространенное в вторник заявление министерства культуры, средств массовой информации и спорта.

Согласно новым правилам, провайдеры наряду с онлайн-издателями, приложениями и веб-сайтами должны запустить специализированные системы для исключения незаконной рекламы, блокирования для лиц младше 18 лет рекламной информации, касающейся, в частности, алкоголя и азартных игр.

"Мы планируем пресечь действия мошенников, использующих онлайн-рекламу для вымогательства денег, а также прекратить нацеленную на детей рекламу вредоносных и неподходящих товаров", - заявил представитель министерства. Предлагаемые меры регулирования помогут, по его словам, "обеспечить безопасность людей, поддерживая и укрепляя законную рекламную индустрию".

На этой неделе правительство планирует объявить о создании рабочей группы для сбора доказательств в отношении размещения незаконной рекламы с целью усиления защиты интересов детей в интернете, по итогам работы которой будут приняты соответствующие законодательные меры. В нее войдут представители министерства, а также ведомств, таких как Финансовый совет по рекламным стандартам и Управление по надзору за рекламой.