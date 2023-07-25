Кабмин расширил программу льготных дальневосточных авиаперелетов

Речь идет о маршрутах Магадан - Кепервеем и Хабаровск - Амурзет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении в программу льготных дальневосточных авиаперевозок двух новых направлений, на финансирование которых в 2023 году будет выделено 80,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идет о маршрутах Магадан - Кепервеем и Хабаровск - Амурзет. Таким образом, общее число льготных направлений увеличится до 39, а маршрутная сеть программы будет охватывать все 11 регионов Дальнего Востока. Всего в 2023 году на программу льготных авиаперелетов будет выделено около 6 млрд рублей.

Как отмечается в материалах кабмина, в число самых востребованных маршрутов сейчас входят следующие: Хабаровск - Якутск, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Чита, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. Стоимость перелета составляет от 1 до 10,7 тыс. рублей в одну сторону. Полеты осуществляет единая дальневосточная авиакомпания, созданная в 2020 году по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".

В январе на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина сообщал, что правительство приняло решение о продлении действия программы до конца 2025 года. По его словам, это обусловлено востребованностью программы среди граждан.