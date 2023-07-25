НБКИ сообщило о снижении количества выдач микрозаймов в июне на 4%, до 2,92 млн

Существенное сокращение зафиксировано в Республике Саха, Воронежской области, Республике Татарстан, Алтайском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Количество выданных в РФ микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тыс. руб.) в июне 2023 года составило 2,92 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4% (в мае 2023 года - 3,04 млн), сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ),

В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2023 года, напротив, несколько выросло - на 10,5% (в июне 2022 года - 2,64 млн). Такой рост в бюро объясняют сокращением выдачи микрозаймов в первой половине прошлого года.

Согласно данным НБКИ, наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2023 года было выдано в Москве (163,1 тыс.), Московской области (138,7 тыс.), Краснодарском крае (110,3 тыс.), Свердловской области (104,9 тыс.), Республике Башкортостан (102,4 тыс.).

В бюро отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в июне 2023 года выдача микрозаймов уменьшилась во всех регионах страны. При этом самое существенное сокращение зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-8,2%), Воронежской области (-7,6%), Республике Татарстан (-5,8%), Алтайском крае (-5,7%) и в Ханты-Мансийском автономном округе (-5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных микрозаймов за месяц сократилось на 3,8% и 3,6% соответственно.

"Снижение выдачи в июне относительно предшествующего месяца связано, в том числе, с регулированием сектора МФО в части введения с начала 2023 года макропруденциальных лимитов. В I и II кварталах 2023 года на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, с III квартала - не более 30%. Таким образом, на фоне пересмотра кредиторами скоринговых моделей в сторону ужесточения во II полугодии 2023 года можно ожидать сохранения тенденции", - сказал директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев, чьи слова приводятся в сообщении.