Пушилин сообщил об улучшении ситуации с водоснабжением в ДНР

Врио главы региона добавил, что вода поступает не в полном объеме из-за изношенности сетей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в июле стали чаще подавать воду жителям ряда районов региона, ситуация с водоснабжением улучшилась, однако из-за повышения давления рвутся изношенные сети, сообщил во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация поменялась с учетом того, что был построен водовод, повышается объем воды, который поступает в ДНР. Если еще мы не можем сказать, что вода поступает в полной мере, особенно по всем сложным районам на верхние этажи, но здесь вопрос не только в объеме воды, а в изношенности сетей. Мы сейчас с июля начали активно увеличивать количество дней по подаче, если мы подавали воду раз в три дня, были, увы, такие ограничения, то сейчас мы в большинстве районов уже перешли на подачу воды через день. Но это сопряжено еще с тем, что изношенность сетей влечет за собой порывы - увеличивается давление и увеличиваются порывы, аварии, которые устраняются на постоянной основе. Но в целом мы видим, что ситуация улучшается", - сказал Пушилин.

Он отметил, что задача властей - обеспечить города и районы в ежедневном формате. "По часам мы также постепенно увеличиваем подачу воды. Если это было два часа раз в три дня, то сейчас через день и на протяжении 4-5 часов. В отдельные районы появляется возможность подавать в большем количестве часов", - добавил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщал, что строительство водовода из Дона до канала Северский Донец - Донбасс, который будет снабжать водой жителей республики, вышло на финишную прямую. При этом полностью проблема водоснабжения в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет решена только после освобождения ее от Вооруженных сил Украины (ВСУ).