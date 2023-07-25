Пакистан готов оказать помощь в возобновлении зерновой сделки

В Исламабаде считают, что ее прекращение негативно отразится на развивающихся странах

ИСЛАМАБАД, 25 июля. /ТАСС/. Пакистан готов содействовать возобновлению зерновой сделки, прекращение которой негативно отразится на развивающихся странах. Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Билавал Бхутто-Зардари в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы Европейского союза Жозепом Боррелем.

"Министр иностранных дел Пакистана выразил готовность внести вклад в коллективные усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Он заявил, что возникшая в результате ее прекращения продовольственная инфляция и проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, негативно скажутся на развивающихся странах, таких как Пакистан, которые сталкиваются с экономическим давлением", - говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе пакистанского МИД.

Бхутто-Зардари выразил надежду, что диалог и инициативы участников зерновой сделки приведут к ее возобновлению с учетом интересов всех сторон. Он заявил, что намерен в этих целях обратиться к генеральному секретарю ООН, а также министрам иностранных дел России и Турции с просьбой о продлении сделки по экспорту зерна в качестве помощи зависящим от него развивающимся странам.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся Москвы часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к договоренностям, когда касающаяся ее часть будет выполнена.