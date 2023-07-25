Фонд развития промышленности в Узбекистане получит капитал в $1 млрд

За счет средств нового фонда будут выделять кредиты на промышленные проекты по производству высокотехнологичной продукции и расширение мощностей, аренду и покупку зданий

ТАШКЕНТ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании фонда развития промышленности, его капитал составит $1 млрд. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в республике.

"Новая структура будет действовать при Фонде реконструкции и развития Узбекистана. За счет средств нового фонда будут выделять кредиты на промышленные проекты по производству высокотехнологичной продукции и расширение мощностей, аренду и покупку зданий", - говорится в сообщении.

Для деятельности фонда планируется привлечь $1 млрд и ежегодно выделять из бюджета еще около $200 млн на инфраструктурные расходы и расходы по предоставляемым фондом субсидиям и компенсация.