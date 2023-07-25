Южнокорейская POSCO подписала контракт с Индонезией на поиск и добычу нефти и газа

В соглашении также участвует госкомпания PT Pertamina Hulu Energi

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Южнокорейская компания POSCO International во вторник объявила о подписании соглашения с индонезийским правительством и государственной нефтегазовой компанией PT Pertamina Hulu Energi (PHE) о разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на территории Индонезии. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Соглашение с Джакартой и госкомпанией PT Pertamina Hulu Energi о долевом распределении предоставляет права POSCO International на разведку месторождения Бунга рядом с индонезийским островом Ява на 6 лет, а также разработку и добычу нефти и газа на 30 лет", - говорится в пресс-релизе южнокорейской компании.

В соответствии с соглашением доли распределяются в соотношении 60:40 на нефть и 55:44 на газ между Индонезией и обеими компаниями соответственно. POSCO International и PHE также получат по 50% акций совместного предприятия.

Газовое месторождение Бунга занимает 8,5 тыс. кв. км. По оценке POSCO International, оно содержит примерно 1,3 млрд куб. м природного газа.

POSCO International, подразделение южнокорейского сталелитейного гиганта POSCO, управляет газовыми месторождениями в Австралии и Мьянме, а также занимается проектами по разведке и разработке месторождений природного газа в Малайзии с 2021 года.