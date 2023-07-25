"Полюс" прекратил листинг депозитарных расписок на LSE

Расписки компании прекратили торговаться начиная с 8:00 (по лондонскому времени) 25 июля

ОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" прекратила листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила компания.

"ПАО "Полюс" в продолжение объявления, опубликованного компанией 26 июня 2023 года, сообщает о том, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ("FCA") и Лондонская фондовая биржа (LSE) прекратили листинг в официальном списке FCA и допуск к торгам на основном рынке LSE следующих депозитарных расписок компании: глобальных депозитарных расписок, выпущенных согласно положению S, глобальных депозитарных расписок, выпущенных согласно правилу 144A, американских депозитарных расписок первого уровня", - говорится в сообщении.

Расписки компании прекратили торговаться начиная с 8:00 (по лондонскому времени) 25 июля.

Ранее совет директоров "Полюса", учитывая введенные санкции, принял решение о делистинге расписок компании с LSE. "Полюс" также уведомил депозитария своих расписок - The Bank of New York Mellon - о завершении программ листинга.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.